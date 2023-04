20-latka zastrzelona, bo podjechała pod niewłaściwy dom. Jej chłopak mówi, co naprawdę się wydarzyło

- Cały mój świat został mi odebrany w sobotę - mówił w rozmowie z NBC News 19-letni Blake Walsh. Jego dziewczyna, Kaylin Gillis, była w samochodzie, którym grupa przyjaciół podjechała omyłkowo pod niewłaściwy dom. 20-latka została śmiertelnie postrzelona przez właściciela posesji. Chłopak zmarłej opowiedział, co dokładnie się wydarzyło.

Jak poinformowały lokalne władze, 20-letnia Kaylin Gillis została zastrzelona przez Kevina Monahana po tym, jak wraz z Blake'em Welshem i dwójką innych znajomych przez pomyłkę zatrzymali samochód na podjeździe niewłaściwej posesji, poszukując domu swojego przyjaciela. Do zdarzenia doszło w sobotę w miasteczku Hebron w stanie Nowy Jork.

Tragicznego dnia samochód prowadził Blake Walsh. - Myśleliśmy, że jesteśmy pod właściwym adresem, ale żadne z nas nie miało (w telefonie - red.) zasięgu, by się upewnić. Gdy tylko się zorientowaliśmy, że jesteśmy w złym miejscu, zaczęliśmy odjeżdżać - relacjonował w rozmowie z NBC News 19-latek. - Nagle przyjaciel powiedział, że ktoś do nas strzela. Próbowałem wcisnąć gaz tak szybko, jak tylko mogłem. Wtedy padł śmiertelny strzał.

Chłopak Kaylin Gillis o szczegółach sobotniej tragedii

Z relacji Blake'a Walsha wynika, że właściel posesji Kevin Monahan oddał w stronę ich pojazdu dwa strzały. Jeden z nich trafił Kaylin Gillis w szyję. Brak zasięgu w telefonie komórkowym uniemożliwił grupie przyjaciół natychmiastowe wezwanie służb ratunkowych. Musieli przejechać z ranną do sąsiedniego miasteczka Salem, by móc wezwać pomoc. Mimo przeprowadzonej przez ratowników reanimacji 20-latka zmarła. - Chcę wierzyć, że (śmierć - red.) była błyskawiczna. Mam nadzieję, że tak było. Modlę się, żeby tak było - powiedział Walsh.

Dom, przed którym doszło do postrzelenia Kaylin Gillis

Dom, przed którym doszło do postrzelenia Kaylin Gillis Reuters

- Chcę, by świat wiedział, jak dobrą była osobą, jak bardzo oddziaływała na życie innych - mówił 19-latek, opisując Gillis. - Mieliśmy swoje nadzieje, swoje plany. Chciałem z nią spędzić resztę życia - dodał. - Cały mój świat został mi odebrany w sobotę.

Kevin Monahan nie przyznaje się do winy

Monahan nie przyznaje się do stawianych mu zarzutów. Zdaniem reprezentującego go prawnika Kurta Mauserta, oddając strzał, mężczyzna nie usiłował nikogo skrzywdzić. - Tego dnia popełniono szereg niezamierzonych błędów - ocenia adwokat. W środę 65-latek stanął przed sądem hrabstwa Washington. Złożony przez niego wcześniej wniosek o zwolnienie go za kaucją został wówczas odrzucony.