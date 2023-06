2-letnie dziecko postrzeliło się z broni palnej i zmarło w szpitalu. Media: ofiara to dziecko policjanta

Informację o tragedii, do której doszło w ostatnia niedzielę około godz. 18 czasu lokalnego, podał Departament Policji w Howell. 2-letnie dziecko - którego płci nie podano - "uzyskało dostęp do niezabezpieczonej broni palnej". Szczegóły zdarzenia nie są jednak na razie znane. Nie wiadomo więc gdzie dokładnie znajdowała się broń, do kogo należała, ani czy ktoś w momencie tragedii sprawował opiekę nad dzieckiem. Departament Policji poinformował jedynie, że zostało one przewiezione do szpitala, nie udało się uratować jego życia.