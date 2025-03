Po 25 latach odnaleziono Andreę Michelle Reyes. Gdy miała 2 lata, jej matka, która nie miała prawa do opieki nad dzieckiem, wywiozła ją z USA do Meksyku.

W zeszłym tygodniu policja z New Haven w stanie Connecticut poinformowała, że udało się odnaleźć 27-letnią dziś kobietę, porwaną jako dziecko w październiku 1999 roku. "Jesteśmy zaangażowani w wyjaśnienie każdej nierozwiązanej sprawy i to jest doskonały przykład tych wysiłków" - podkreślił szef policji Karl Jacobson.

Porwanie 2-letniej dziewczynki

2-letnia Andrea Michelle Reyes została uprowadzona z domu ojca, który się nią opiekował, przez matkę, która nie miała prawa do opieki. Policja we współpracy z FBI wystawiła wówczas nakaz aresztowania kobiety i wkrótce ustalono, że ta najprawdopodobniej wywiozła córkę do Meksyku. Ojciec dziecka kilkakrotnie podróżował do tego kraju, szukając córki, jednak bez skutku. Przez 25 lat nie mógł nawiązać z nią żadnego kontaktu. Policja publikowała w kolejnych latach tzw. progresje wiekowe, przedstawiające, jak dziewczyna mogła zmienić się wraz z upływem lat i mając nadzieję, że ktoś ją rozpozna. Jednak bez skutku.