Rozkładające się zwłoki 190 zmarłych w domu pogrzebowym. Zapadł wyrok w głośnej sprawie

Denver, miasto w stanie Kolorado. USA Źródło: Reuters Archive

Trzy lata temu, po zgłoszeniu o niepokojącej woni na terenie zakładu pogrzebowego Return to Nature w Penrose w Kolorado, funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Fremont odkryli niemal 200 ciał w różnym stanie rozkładu. Leżały jedne na drugich w zapuszczonym, opanowanym przez robactwo budynku. Jak ustalono były tam składowane tam między 2019 a 2023 rokiem. Choć właściciele zakładu pobierali od rodzin opłaty za kremacje, nie przeprowadzali ich. Bliskim wręczano urny wypełnione cementową masą - ustaliło śledztwo.

Jon Hallford, współwłaściciel zakładu, został skazany na 20 lat więzienia przez sąd federalny i na 40 przez sąd stanowy w związku ze zbezczeszczeniem zwłok, defraudacją pieniędzy i oszustwem. Teraz przed sąd okręgowy w Kolorado trafiła jego żona. Przez lata zajmowała się księgowością i była odpowiedzialna za kontakt z klientami domu pogrzebowego.

Jon Hallford i Carie Hallford Źródło: MUSKOGEE COUNTY SHERIFF/PLANET / Planet / Forum

W poniedziałek została skazana na 18 lat więzienia za oszukiwanie klientów i defraudację prawie 900 tys. dolarów z federalnej pomocy dla małych firm w czasie pandemii - informuje stacja PBS. Jak wykazało śledztwo para wydała pozyskane środki na luksusowe zakupy, zabiegi i podróże.

Oskarżona przeprosiła ofiary

48-letniej Carie Hallford, która przyznała się do zarzutu oszustwa, groziło 20 lat więzienia. Poprosiła jednak o łagodniejszy wymiar kary. Jak twierdziła, była "inną osobą" z powodu nadużyć i manipulacji, których doświadczyła podczas małżeństwa z Jonem Hallfordem i wspólnego prowadzenia z nim domu pogrzebowego w Colorado Springs. "Zawsze starałam się zadowolić osobę, której nie dało się zadowolić" - cytuje ją PBS. Przeprosiła za swoje czyny tak sędzię okręgową Ninę Y. Wang, jak i ofiary.

Dom pogrzebowy w Penrose, Kolorado. Zdjęcie archiwalne Źródło: Jerilee Bennett/Associated Press/East News

Sędzia mówiła, że ​​przeczytała ok. czterech tysięcy wiadomości wymienianych między Hallfordami, w których - jak twierdziła skazana - ​​jej były mąż ją znieważał i poniżał. Sędzia Wang uznała, że takie traktowanie kobiety przez męża nie usprawiedliwia oszukiwania przez nią pogrążonych w żałobie klientów domu pogrzebowego. Podczas rozprawy sędzia cytowała ofiary, które zeznawały, że kobieta "patrzyła krewnym w oczy, składała kondolencje i obiecywała usługi, które nigdy nie zostały wykonane".

Małżeństwo aresztowano 8 listopada 2023 roku. Zostali oskarżeni o zbezczeszczenie zwłok, kradzież, oszustwo i wyłudzenie. Dwa lata później przyznali się do zarzucanych czynów. Kobiecie grozi również od 25 do 35 lat więzienia przed sądem stanowym, przed którym rozprawa odbędzie się w przyszłym miesiącu.

Opracowała Ewa Żebrowska / AM