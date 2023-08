Dożywocie dla nastolatki za wypadek, w którym zginął jej chłopak. "To nie była brawurowa jazda. To morderstwo"

Mackenzie Shirilla usłyszała wyrok podczas rozprawy, która odbyła się w poniedziałek, 21 sierpnia, przed sądem hrabstwa Cuyahoga w stanie Ohio (obejmującym teren Cleveland). W poprzedzającym ją tygodniu 19-latka została uznana za winną popełnienia zarzucanych jej czynów, m.in. zabójstwa, niebezpiecznej jazdy i posiadania narkotyków. W trakcie poniedziałkowej rozprawy sędzia Margaret Russo uzasadniała wyrok, podkreślając że wsiadając za kółko w dniu tragedii, Shirilla podjęła "samolubną, celową i okrutną decyzję". - Jest w tym pomieszczeniu tylko jedna osoba, która ponosi winę za ból wszystkich obecnych. Tą osobą jesteś ty, Mackenzie. Nikt inny nie jest za to odpowiedzialny - podkreśliła cytowana przez CBS News Russo. Portal Independent cytuje też inne słowa sędzi z sali rozpraw o skazanej: - Jej działania były kontrolowane, metodyczne, przemyślane i zamierzone. To nie była brawurowa jazda. To było morderstwo.