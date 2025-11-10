19-latek skazany na 65 lat więzienia

Minneapolis, działania policji. Źródło: CNN

Ława przysięgłych hrabstwa Johnson skazała 19-letniego Luke'a Garretta Reseckera na 65-lat więzienia. Sprawa trafiła właśnie na czołówki amerykańskich mediów. Resecker jest sprawcą wypadku, do którego doszło dwa lata temu, 23 grudnia 2023 roku, na autostradzie nr 23 na południe od Cleburne w Teksasie. Władze podają, że Resecker, wówczas 17-letni, był pod wpływem THC (skrót od tetrahydrokannabinolu, głównego związku aktywnego w konopiach - red.), gdy wsiadł za kierownicę i zjechał na przeciwny pas ruchu. W jego samochodzie służby odnalazły narkotyki.

Zderzenie doprowadziło do śmierci sześciu osób, w tym dwojga dzieci. Zginęła wówczas rodzina, która podróżowała minivanem - wracali z odwiedzin u rodziny z okazji świąt Bożego Narodzenia. Ofiary miały od 9 do 64 lat. Jedyny ocalały ze zdarzenia mężczyzna, Lokesh Potabathula, stracił w wypadku żonę, dwoje dzieci, kuzyna i teściów, sam został sparaliżowany od pasa w dół. Pasażer, który podróżował z 17-latkiem, doznał urazu mózgu, który wywołał u niego niepełnosprawność.

Uśmiech sprawcy wzburzył rodziny ofiar

Kiedy po raz pierwszy wniesiono oskarżenie na początku 2024 roku, Reseckerowi postawiono sześć zarzutów nieumyślnego spowodowania śmierci. Z powodu obrażeń odniesionych w wypadku, po wpłaceniu kaucji, został objęty nadzorem kuratora domowego, podaje CBS News.

Media obiegło zdjęcie z jego aresztowania, na którym się uśmiechał, co miało wzburzyć nie tylko rodzinę, ale też lokalną społeczność. Prokuratorzy przywołali to podczas rozprawy podkreślając, że pokazuje ono całkowitą obojętność sprawcy wobec tragedii, którą spowodował.

Decyzją rady przysięgłych w zeszłym tygodniu skazano Reseckera na 65 lat więzienia. Podczas mów końcowych zastępca prokuratora okręgowego Stephanie Miller wymieniała ofiary: - Sprawiedliwość dla Rushila, sprawiedliwość dla Naveeny, sprawiedliwość dla Nageswararao, sprawiedliwość dla Sitamahalakshmi, sprawiedliwość dla Kruthika, sprawiedliwość dla Nishidharamana i sprawiedliwość dla Lokesha oraz sprawiedliwość dla tej społeczności - mówiła. Biuro prokuratora okręgowego podziękowało ławnikom, śledczym i prokuratorom za ich zaangażowanie w sprawie, określanej jako "niełatwa".

