18-miesięczne bliźniaki utonęły w przydomowym basenie. "Niczego nie robili osobno"

18-miesięczne bliźnięta z Oklahoma City nie żyją po wypadku w przydomowym basenie. Dzieci, wykorzystując chwilę nieuwagi dorosłych, wyszły przez otwarte drzwi do ogrodu - informuje NBC News. Tam wpadły do wody. Nie udało się ich uratować.

Do zdarzenia doszło 16 marca. Ofiary to półtoraroczna dziewczynka Loreli i jej brat bliźniak Locklyn. Jak poinformował Scott Douglas, szef batalionu straży pożarnej z Oklahoma City, matka bliźniaków, Jenny Callazzo, prowadziła w czasie wypadku domowe nauczanie swojego starszego dziecka. Młodsze rodzeństwo miało w tym czasie bawić się w salonie. Według cytowanej przez Today relacji strażaka, babcia bliźniaków miała pozostawić otwarte drzwi wejściowe prowadzące do ogrodu z basenem. Tam znalazły się dzieci. Ich matka twierdzi, że bliźniaki były poza domem najwyżej 10 minut.