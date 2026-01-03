Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Państwo Islamskie

Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką

Agenci FBI i Secet Service podczas patrolowania ulic Waszyngtonu, 14 sierpnia 2025
Policja i funkcjonariusze FBI w mieście Salem w Massachusetts
Źródło: Reuters
Federalne Biuro Śledcze (FBI) poinformowało, że udaremniło zamach 18-letniego dżihadysty. Planował on zaatakować klientów supermarketu w Karolinie Północnej, jednak swoje zamiary wyjawił agentowi pod przykrywką. Mężczyzna został zatrzymany, grozi mu do 20 lat więzienia.

Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator federalny Russ Ferguson, 18-letni Christian Sturdivant miał szczegółowe plany ataku na restaurację i miejscowy supermarket w Mint Hill na przedmieściach Charlotte. Klientów chciał zaatakować młotkami i nożami.

Deklarował się jako "żołnierz Państwa Islamskiego"

Mężczyzna po raz pierwszy ściągnął na siebie uwagę służb jeszcze w 2022 r. swoją aktywnością w serwisach społecznościowych. W grudniu minionego roku zaczął snuć plany ataku, a w trakcie przygotowań wyjawił je dwóm agentom FBI działającym pod przykrywką.

Podłożył bomby, bo "coś w nim pękło"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Podłożył bomby, bo "coś w nim pękło"

Niedoszły zamachowiec powiedział jednemu z nich, że "wkrótce zrobi dżihad" i deklarował się jako "żołnierz Państwa (Islamskiego)". Został aresztowany w sylwestra, w dniu, w którym miał dokonać zamachu. W jego pokoju znaleziono narzędzia i noże, których zamierzał użyć w ataku.

Mężczyzna usłyszał zarzut wspierania organizacji terrorystycznej, za co w przypadku niezrealizowanego zamachu grozi kara do 20 lat więzienia.

Z informacji podanych przez FBI wynika, że jest to kolejny zamach sylwestrowy, który udaremniło Biuro. W grudniu służba informowała o zatrzymaniu siatki skrajnie lewicowych działaczy, którzy mieli planować ataki bombowe na firmy w Los Angeles.

OGLĄDAJ: Głośne eksplozje i przelatujące samoloty w Caracas
WenezuelaFoto

Głośne eksplozje i przelatujące samoloty w Caracas

WenezuelaFoto
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/ft

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Evelyn Hockstein/Reuters via CNN Newsource

Temat: Państwo Islamskie

Udostępnij:
TAGI:
USAFBIIslamski Dżihad
Czytaj także:
imageTitle
Sochan znów tylko na ławce. Spurs bez trudu wygrali z Pacers
Najnowsze
Tragedia w szwajcarskim kurorcie
Wyciągnął z pożaru 20 osób. "Mam przed oczami poparzonych ludzi"
Świat
Śnieg, zima, zawieje śnieżne
Gdzie jest burza? Pojawiają się burze śnieżne
METEO
Rosyjskie manewry Zapad we wrześniu 2017 roku
2027. Czy nowa wojna wybuchnie już za rok?
Maciej Michałek
imageTitle
Strzał za trzy punkty. Milan na szczycie
EUROSPORT
Eksplozje w Caracas
Wybuchy w stolicy Wenezueli. Słychać było przelatujące samoloty
Świat
Śnieg w Słupsku
Znów intensywnie sypie. Zdjęcia Reporterów24
METEO
imageTitle
Kolejna demolka. Pogromca Ratajskiego krok od obrony tytułu
EUROSPORT
Mychajło Fedorow
Kolejne zmiany w Kijowie. Zełenski wskazał nowego ministra obrony
Świat
28 min
0201_cnb_wos_2
Premiera34 lata, 12 publicznych stanowisk. Geniusz, czy efekt politycznego dealu?
Czarno na białym
0201N333XR 1
Czy sytuacji na ekspresówce można było uniknąć? "Jedyne, co mogliśmy robić, to minimalizować skutki"
Polska
Śnieg, zawieje/zamiecie śnieżne
IMGW ostrzega przed śnieżycami. Trudne warunki od rana
METEO
Potężny pożar placu budowy w Denver
"Cały kwartał" w ogniu. "Zniszczenia są ogromne"
Świat
Posiedzenie rządu Donald Tusk
Burzliwa dyskusja na rządzie. A reforma i tak musi się wydarzyć
Polska
imageTitle
Kibice odwiecznego rywala Barcelony szykują się na powrót "zdrajcy"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Co dalej w sprawie pokoju? Zełenski podał trzy daty
Świat
Osoby z MALS zwykle najpierw zgłaszają się do gastrologów i kardiologów
Zgłaszają się do kardiologów i gastrologów. A potrzebują pomocy chirurga
Zuzanna Kuffel
Szwajcaria, pożar, kurort
Polak wśród rannych w Szwajcarii, przed nami kolejne ataki zimy, Tesla zdetronizowana
Warto wiedzieć
zima snieg AdobeStock_251825475
Dosypie 30 centymetrów śniegu. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Kierowca Joshuy usłyszał zarzuty po śmiertelnym wypadku
EUROSPORT
Bez Kitu 02.01.2026
"Bez gonitwy kampanijnej", ale "trudny". Co przyniesie rok, który może być "przełomowy"
Polska
imageTitle
Skręcona kostka pośrodku zimy. Bolesny pech medalisty olimpijskiego
EUROSPORT
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Padła główna wygrana w Eurojackpot
BIZNES
Biało na drogach, warunki jazdy są trudne
"To jest konieczność". Co zrobić, żeby dojechać do celu w zimowej zamieci
Polska
Pełczyńska-Nałęcz o zwiększeniu środków własnych UE na inwestycje
Potężny przelew dla Polski. "Absolutny rekord"
BIZNES
imageTitle
Szybkość, wytrwałość, precyzja. Legenda Dakaru siłę czerpie z innej dyscypliny
EUROSPORT
Zima w Polsce
Zakaz wstępu do lasu. Pod naporem śniegu mogą łamać się konary
METEO
imageTitle
Wicelider TCS z pretensjami do jury. "To nie było sprawiedliwe"
EUROSPORT
shutterstock_2661294873_1
Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
BIZNES
imageTitle
Gwiazdy w formie na początek United Cup
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica