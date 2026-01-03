Chciał "zrobić dżihad". Swoje plany zdradził agentowi pod przykrywką

Policja i funkcjonariusze FBI w mieście Salem w Massachusetts Źródło: Reuters

Jak poinformował na konferencji prasowej prokurator federalny Russ Ferguson, 18-letni Christian Sturdivant miał szczegółowe plany ataku na restaurację i miejscowy supermarket w Mint Hill na przedmieściach Charlotte. Klientów chciał zaatakować młotkami i nożami.

Deklarował się jako "żołnierz Państwa Islamskiego"

Mężczyzna po raz pierwszy ściągnął na siebie uwagę służb jeszcze w 2022 r. swoją aktywnością w serwisach społecznościowych. W grudniu minionego roku zaczął snuć plany ataku, a w trakcie przygotowań wyjawił je dwóm agentom FBI działającym pod przykrywką.

Niedoszły zamachowiec powiedział jednemu z nich, że "wkrótce zrobi dżihad" i deklarował się jako "żołnierz Państwa (Islamskiego)". Został aresztowany w sylwestra, w dniu, w którym miał dokonać zamachu. W jego pokoju znaleziono narzędzia i noże, których zamierzał użyć w ataku.

Mężczyzna usłyszał zarzut wspierania organizacji terrorystycznej, za co w przypadku niezrealizowanego zamachu grozi kara do 20 lat więzienia.

Z informacji podanych przez FBI wynika, że jest to kolejny zamach sylwestrowy, który udaremniło Biuro. W grudniu służba informowała o zatrzymaniu siatki skrajnie lewicowych działaczy, którzy mieli planować ataki bombowe na firmy w Los Angeles.

