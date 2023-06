18-latka zapadła w śpiączkę podczas operacji powiększenia biustu. Chirurg uznany winnym jej śmierci

Chirurg plastyczny Geoffrey Kim został uznany winnym nieumyślnego spowodowania śmierci 18-letniej pacjentki podczas operacji powiększenia piersi w 2019 roku. Po podaniu znieczulenia dziewczyna zapadła w śpiączkę oraz doszło u niej do zatrzymania akcji serca, ale lekarz nie zadzwonił po pogotowie przez pięć godzin. Nie pozwolił też personelowi swojej kliniki wezwać pomocy.

54-letni chirurg plastyczny Geoffrey Kim został skazany w środę przez Sąd Okręgowy Hrabstwa Arapahoe w Kolorado (USA) za nieumyślne spowodowanie śmierci 18-letniej Emmalyn Nguyen, która zapadła w śpiączkę podczas wykonywanej przez niego operacji powiększenia biustu. Pacjentka zmarła kilkanaście miesięcy później. Lekarz został również uznany winnym utrudniania dostępu do usług telefonicznych, bo nie pozwolił personelowi kliniki wezwać pogotowia do dziewczyny. Mężczyźnie grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Wyrok zapadnie 8 września.