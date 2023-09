Zabił policyjnego psa i wymierzył broń w stronę funkcjonariuszy. 17-latek został zastrzelony

Stacja CNN cytuje słowa Bruce'a Parksa, zastępcę szefa Departamentu Policji w hrabstwie Clayton. Podczas sobotniej konferencji prasowej poinformował on, że przed godz. 2:00 nad ranem tego dnia 17-letni Stephon Ford został zastrzelony przez policjantów. Do zdarzenia doszło w Jonesboro w stanie Georgia.

Parks wyjaśnił, że funkcjonariusze z Jonesboro zostali wezwani do jednego z hoteli w związku z podejrzaną aktywnością trzech mężczyzn. Zanim przybyli na miejsce, cała trójka uciekła, ale dwóch z nich udało się odnaleźć i zatrzymać. O pomoc w znalezieniu trzeciego z mężczyzn policjanci zwrócili się do policji z Clayton. Podejrzanego odnaleziono ukrywającego się w pobliskim lesie.

17-latek zastrzelił psa

Cytowany przez CNN policjant John Ivey z Clayton wyjaśnił, że funkcjonariusze nakazali podejrzanemu wyjść z kryjówki, a nastolatek miał wówczas wyciągnąć pistolet i zacząć strzelać. Jedna z kul trafiła policyjnego psa, którego przewieziono do lecznicy weterynaryjnej, ale nie udało się uratować mu życia. Nastolatek uciekł. Ponownie namierzono go po kilku godzinach. Próbujący go zatrzymać policjanci zażądali od niego, by rzucił broń, którą trzymał. Wtedy miał skierować ją w kierunku funkcjonariuszy, w związku z czym otworzyli ogień w jego kierunku. Kula trafiła podejrzanego, zabijając go na miejscu.