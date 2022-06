Wjechała autem do oceanu, "waliła w okno od środka". Nastolatek rzucił się na ratunek

17-latek rzucił się na pomoc kobiecie, która przez przypadek wjechała samochodem do oceanu. 18-latkę udało się wyciągnąć szczęśliwie na brzeg. Do zdarzenia doszło na Long Island w stanie Nowy Jork. Moment wypadku oraz bohaterską akcję ratunkową sfilmowała kamera monitoringu.

Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem czasu lokalnego na Great South Bay w miejscowości Patchogue.

Kierująca pojazdem 18-latka - jak potem tłumaczyła - przypadkowo dodała gazu. Jej samochód zjechał z nabrzeża do wody. Już po chwili zbiegli się ludzie. Na ratunek młodej kobiecie rzucił się 17-letni Anthony Zhongor.

Spontaniczna akcja ratunkowa

- Ta kobieta waliła w okno, chciała stłuc szybę. Wtedy przestraszyłem się, że może stać się jej krzywda. Zdjąłem ubranie i wskoczyłem do wody. Kawałek musiałem przepłynąć. Szarpnąłem klamkę, ale nie mogłem otworzyć drzwi. Po chwili stwierdziłem, że gdy stanę na masce silnika auto się przechyli, dzięki temu otworzyliśmy tylną klapę i w ten sposób ta kobieta wydostała się na zewnątrz. Razem dopłynęliśmy do brzegu. Mówiła do mnie "dziękuję ci", płakała - relacjonował 17-latek.