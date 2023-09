Porwali 17-latka dla okupu i grozili, że go okaleczą. Wpadli przez ogłoszenie o sprzedaży auta

Zgodnie z ustaleniami prokuratury, do porwania doszło w poniedziałek 18 września w kalifornijskiej miejscowości Highland. Oskarżeni mieli sprowokować tam wypadek samochodowy z udziałem 17-latka. Po tym, jak chłopak opuścił swój pojazd po zderzeniu, mieli siłą wciągnąć go do swojego auta. Samochód porywaczy zarejestrowały kamery prywatnego monitoringu jednego z mieszkańców okolicy.