16-latek przyznał się do zabicia w szkole czworga kolegów. Pistolet użyty w strzelaninie był prezentem świątecznym

Nastolatek ze stanu Michigan przyznał się przed sądem do przeprowadzenia strzelaniny w liceum w okolicach Detroit w listopadzie ubiegłego roku. Zginęły wówczas cztery osoby - koledzy ze szkoły napastnika - a siedem zostało rannych. Oskarżony wyjaśnił, że broń, z której strzelał, otrzymał od ojca jako świąteczny prezent.

Do strzelaniny doszło 30 listopada 2021 roku w szkole średniej Oxford High School, około 55 kilometrów na północ od Detroit. Zginęło w niej czworo nastolatków w wieku od 14 do 17 lat, a siedem osób, w tym jeden nauczyciel, zostało rannych. Policja przekazała, że napastnik używał broni półautomatycznej, oddał od 15 do 20 strzałów, a "wszystko trwało pięć minut".

Broń użyta w strzelaninie to "świąteczny prezent"

Na miejscu zatrzymany został 15-letni wówczas Ethan Crumbley. W poniedziałek, 24 października, nastolatek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów, w tym przeprowadzenia ataku terrorystycznego, czterech przypadków zabójstwa pierwszego stopnia czy siedmiu przypadków usiłowania zabójstwa.

Crumbley już w trakcie wcześniejszych przesłuchań przekazał, że w dniu strzelaniny spakował do plecaka pistolet półautomatyczny i amunicję, po czym zabrał je ze sobą do szkoły. Broń naładował w toalecie. Później wyszedł na szkolny korytarz, gdzie otworzył ogień do uczniów i personelu.

Zapytany, skąd miał broń, 16-latek wyjaśnił, że dostał ją cztery dni przed strzelaniną od swojego ojca. Był to przyspieszony prezent świąteczny.

Zastrzeleni uczniowie ze szkoły średniej w Oxford w stanie Michigan PAP/EPA/NIC ANTAYA

Pierwsza taka sprawa w USA

Prokuratorzy wielokrotnie podkreślali, że atak został przeprowadzony "absolutnie z premedytacją". - To nie był impulsywny czyn - powiedziała prokurator Karen McDonald z hrabstwa Oakland w grudniu 2021 roku, gdy Crumbley po raz pierwszy usłyszał zarzuty.

Oskarżenia ciążą również na rodzicach nastolatka, Jamesie i Jennifer Crumbleyom. Usłyszeli oni zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci. Prokuratura twierdzi, że rodzice lekceważyli sygnały i nie zadbali o bezpieczne przechowywanie broni w domu. Żadne z nich nie przyznało się do winy. Jak zaznacza Reuters, jest to pierwszy przypadek w Stanach Zjednoczonych, gdy rodzice nastolatka, który otworzył ogień w szkole, zostali oskarżeni w związku z tą samą sprawą.

Crumbley będzie sądzony jak osoba dorosła. Grozi mu dożywocie. Wstępne przesłuchanie nastolatka przed wydaniem wyroku zaplanowano na luty 2023 roku.

Masowe strzelaniny w USA

Według Wikipedii, w 2022 roku (dane do końca września) zarejestrowano już 582 masowych strzelanin, w których zginęły 604 osoby, a rannych zostało 2380. Do najtragiczniejszej doszło pod koniec maja w teksańskim Uvalde. W ataku zginęło przynajmniej 21 osób: 19 dzieci i dwóch nauczycieli. Zamachowcem był 18-letni Salvador Ramos, były uczeń liceum należącego do tego samego zespołu szkół co podstawówka, w której strzelał. Napastnik zginął w wymianie ognia z funkcjonariuszami.

Masowe strzelaniny, to - według definicji przyjętej przez Uniwersytet Stanforda - incydent, w którym w tym samym miejscu i czasie postrzelone bądź zastrzelone zostały trzy osoby, wykluczając sprawcę. Do masowych strzelanin nie zalicza się jednak tych powiązanych ze zorganizowaną przestępczością.

Autor:kgo//am

Źródło: Reuters, BBC