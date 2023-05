Bawiła się w chowanego na posesji sąsiada. Postrzelił ją w głowę

czytaj dalej

Donald Trump nie raz udowadniał, że jest w stanie przetrwać skandale, które storpedowałyby aspiracje innych polityków. Jednak po wyroku o wykorzystaniu seksualnym pisarki Jean Carroll, pojawia się więcej wątpliwości co do jego przyszłej pozycji w Partii Republikańskiej i poparcia wyborców. Ale były prezydent USA nie zamierza rezygnować z ubiegania się o kolejną wewnątrzpartyjną nominację w wyścigu do Białego Domu, choć jego krytycy mówią o "bardzo ciemnych chmurach" dla republikanów, gdyby tak się stało.