14-latek zmarł na zawał po zjedzeniu ekstremalnie ostrego chipsa

14-latek, który we wrześniu ubiegłego roku zmarł na zawał serca, zjadł chipsa tortilla zawierającego duże stężenie związku występującego w papryczkach chili - ustaliło biuro naczelnego lekarza sądowego amerykańskiego stanu Massachusetts.

Ustalenia w sprawie śmierci Harrisa Wolobah przedstawiła m.in. stacja CNN. Jak podaje jej portal internetowy, 14-latek który miał stwierdzoną wrodzoną wadę serca, brał udział w ultra-pikantnym wyzwaniu nazwanym przez producenta "One Chip Challenge" i zjadł chipsa tortilla doprawionego ekstremalnie pikantną papryczką Carolina Reaper oraz bardzo ostrą Naga Viper. Chłopak był uczniem drugiej klasy szkoły w Worcester. Zmarł 1 września ubiegłego roku - podaje stacja NBC Boston. W czwartek biuro naczelnego lekarza sądowego potwierdziło CNN, że Harris umarł w wyniku zatrzymania krążenia i oddechu po spożyciu substancji spożywczej "o wysokim stężeniu kapsaicyny".

14-latek zmarł po zjedzeniu ekstremalnie pikantnego chipsa

Producent wycofał produkt ze sklepów we wrześniu, po śmierci nastolatka. - Paqui’s One Chip Challenge był przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych, a etykieta w wyraźny sposób podkreślała, że ​​produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, osób wrażliwych na pikantne potrawy lub cierpiących na inne choroby - mówi CNN rzecznik firmy. - Zaobserwowaliśmy coraz więcej doniesień o nastolatkach i innych osobach, które nie przestrzegają tych ostrzeżeń. W rezultacie, chociaż produkt spełniał normy bezpieczeństwa żywności, kierując się dużą ostrożnością, współpracowaliśmy ze sprzedawcami detalicznymi, aby dobrowolnie usunąć produkt z półek we wrześniu 2023 r. - dodał w rozmowie z amerykańską stacją.