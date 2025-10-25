Logo strona główna
Świat

130 milionów od anonimowego darczyńcy. Trump: to mój przyjaciel

Donald Trump
Shutdown w USA wciąż nierozwiązany
Źródło: Reuters TV
Anonimowa osoba przekazała 130 milionów dolarów darowizny na wynagrodzenia dla personelu wojskowego podczas trwającego shutdownu. Administracja prezydenta Donalda Trumpa zamierza skorzystać z tych pieniędzy - poinformował Pentagon.

Trump określił darczyńcę jako "swojego przyjaciela", który "tak naprawdę nie chce uznania". Rzecznik Pentagonu Sean Parnell wyjaśnił, że pieniądze zostały przyjęte w ramach "ogólnego upoważnienia do przyjmowania darowizn" przez ministerstwo i będą przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń i świadczeń dla żołnierzy. Według stacji CNN stanowi to odejście od standardowych procedur finansowania, które opierają się na dotacjach Kongresu. Przy około 1,3 miliona żołnierzy w czynnej służbie, darowizna od anonimowej osoby wyniosłaby około 100 dolarów na każdego wojskowego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Protest pod hasłem "No Kings" w Los Angeles
Miliony przeciwników Trumpa na ulicach
GettyImages-2219526758
Trump: na to nie pozwolę
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
BIZNES

Darowizna budzi kontrowersje

Plan wykorzystania darowizny wywołał kontrowersje. Eksperci i parlamentarzyści, cytowani przez media, zastanawiali się, czy przeznaczenie prywatnych funduszy na wynagrodzenia dla żołnierzy nie naruszy ustawy Antideficiency Act, która zabrania agencjom rządowym wydawania pieniędzy ponad limity autoryzowane przez Kongres.

"Prywatne darowizny nie mogą być wykorzystywane do kompensowania braku środków" - ocenił Bill Hoagland z Bipartisan Policy Center, niezależnego think tanku promującego ponadpartyjne rozwiązania polityczne. Demokraci z senackiej podkomisji ds. środków na obronę ostrzegli, że uprawnienia Pentagonu do przekazywania darowizn dotyczą głównie szkół, szpitali lub wsparcia dla rannych żołnierzy. "Wykorzystywanie anonimowych darowizn do finansowania naszych sił zbrojnych rodzi niepokojące pytania o to, czy nasze wojska są narażone na ryzyko przekupienia i opłacenia przez obce mocarstwa" - ostrzegł demokratyczny senator Chris Coons, cytowany przez CNN. Romina Boccia z libertariańskiego think tanku Cato Institute, zaliczanego do konserwatywnych, powiedziała w rozmowie z agencją UPI, że nawet jeśli Pentagon zaakceptuje fundusze, Kongres nadal musi autoryzować wykorzystanie tych pieniędzy, zanim będą mogły zostać wydane.

Donald Trump
Donald Trump
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Chcą więcej szczegółów

Pomimo pochwał Trumpa pod adresem darczyńcy, ustawodawcy z obu partii zażądali więcej szczegółów na temat tej osoby i wyjaśnienia intencji administracji. Jak podała CNN, Pentagon, ministerstwo skarbu i Biały Dom na razie nie odniosły się do tego wniosku.

UPI przypomniała, że Senat niedawno głosował nad ustawą, która miała zapewnić finansowanie wojska. Opowiedziała się jednak przeciw niej większość Demokratów, co spowodowało odrzucenie tego aktu prawnego.

OGLĄDAJ: Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?
Donald Trump z notatką od Marco Rubio

Zacięty i absurdalny jak nigdy wcześniej. Co się dzieje w USA?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

