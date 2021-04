13-latek podniósł ręce, policjant strzelił. "Wezwijcie natychmiast karetkę! Nie umieraj! Zostań ze mną!"

Do zakończonej tragicznie interwencji doszło o 2:30 nad ranem 29 marca w Little Village na West Side, meksykańskiej dzielnicy Chicago. Na dziewięciominutowym nagraniu z kamery na mundurze policjanta Erica Stillmana widać, jak 34-letni funkcjonariusz wysiada z radiowozu i biegnie za uciekającym nastolatkiem - Adamem Toledo. W tle słychać okrzyki "stój!". Zanim funkcjonariusz dogonił chłopaka, kilkakrotnie wzywał go, by się zatrzymał i pokazał ręce.