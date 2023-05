Chłopiec użył procy, by udaremnić porwanie siostry. Napastnik próbował zaciągnąć 8-latkę do lasu

czytaj dalej

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył w poniedziałek rano do Wielkiej Brytanii - poinformował brytyjski rząd w komunikacie. Ukraińskiego przywódcę przyjmie brytyjski premier Rishi Sunak. Londyn to kolejny punkt na mapie dyplomatycznej podróży Zełenskiego. Prezydent Ukrainy przyjechał do Wielkiej Brytanii po spotkaniu z prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem, w Paryżu.