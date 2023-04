Trzynastolatek utknął w automacie z pluszakami. Zarzucono mu próbę kradzieży

13-letni chłopiec otrzymał roczny zakaz wstępu do parku rozrywki Carowinds w Karolinie Północnej, po tym jak 16 kwietnia wszedł do środka maszyny do wyławiania zabawek. Władze parku zarzucają mu usiłowanie kradzieży.

Jak opisuje The Guardian, powołując się na informacje otrzymane od rzeczniczki prasowej Carowinds, by wydostać nastolatka z automatu do wyławiania zabawek, trzeba było zaangażować zespół ratownictwa medycznego. Chłopiec postanowił wdrapać się do środka maszyny Cosmic XL Bonus Game w nadziei na wydostanie z niej pluszaka.

13-latek wszedł do środka maszyny do wyławiania zabawek

Do zdarzenia doszło w niedzielę 16 kwietnia. Incydent został zgłoszony władzom parku tuż przed godziną 14 lokalnego czasu. Jak przekazała portalowi The Guardian rzeczniczka Carowinds, po uwolnieniu z wnętrza automatu nastolatek został opatrzony i zaprowadzony do swojego opiekuna.

13-latek wszedł do środka maszyny do wyławiania zabawek w parku rozrywki Carowinds Shutterstock

W związku z próbą nielegalnego wyciągnięcia pluszaka z automatu chłopiec otrzymał roczny zakaz wstępu na teren parku rozrywki.

Autor:jdw

Źródło: The Guardian