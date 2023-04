Dwunastolatka przypadkową ofiarą strzelaniny. W tym samym miejscu 11 lat wcześniej zginął jej ojciec

Se'Cret Pierce zmarła rankiem 21 kwietnia w szpitalu. Trafiła tam w stanie krytycznym wieczorem poprzedniego dnia, po tym, jak została trafiona w brzuch i głowę kulami wystrzelonymi z samochodu przejeżdżającego jedną z ulic miasta Hartford. W momencie zdarzenia 12-latka miała znajdować się w zaparkowanym pojeździe - przekazała lokalna policja. W wyniku strzelaniny ranni zostali również trzej młodzi mężczyźni - w wieku 16, 18 i 23 lat - przechodzący obok samochodu, w którym siedziała dziewczynka. Jeden z nich doznał ciężkich obrażeń, dwaj pozostali do szpitala zgłosili się z ranami niezagrażającymi życiu - podała stacja NBC.

- Uważamy, że to oni byli celem strzelca. Na obecnym etapie śledztwa nie sądzimy, aby 12-letnia dziewczynka miała z tą sprawą cokolwiek wspólnego. To tragiczne, nieszczęśliwe i ohydne zdarzenie - powiedział w rozmowie z NBC porucznik Aaron Boisvert z policji w Hartford. W związku ze strzelaniną, w której zginęła Pierce, do tej pory nikt nie został zatrzymany.