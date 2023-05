Rodzice byli na mszy, dziecko zostało w samochodzie. 11-miesięczna dziewczynka zmarła z przegrzania

Funkcjonariusze policji znaleźli niereagującą 11-miesięczną dziewczynkę w niedzielę ok. godz. 13:00 w pojeździe zaparkowanym na Babcock Street w Palm Bay. Jak ustalili, przebywała w samochodzie ok. trzech godzin, podczas gdy jej rodzice uczestniczyli w nabożeństwie - przekazał we wtorek portal CBS News. Dziecko przewieziono do szpitala, gdzie stwierdzono jednak jego zgon. Cytowany przez CBS News szef miejscowej policji powiedział, że był to "nieszczęśliwy wypadek", złożył też kondolencje bliskim zmarłej. Temperatura w Palm Bay osiągnęła w niedzielę ponad 27 stopni Celsjusza w cieniu, w aucie musiała być dużo wyższa.