Policja postrzeliła chłopca, który wezwał ją na pomoc

Do postrzelenia 11-latka doszło w sobotę rano w Indianola w stanie Missisipi. Mieszkający tam Aderrien Murry na prośbę matki, Nakali Murry, zadzwonił na numer alarmowy i wezwał policję. Według relacji jego matki, bała się ona o bezpieczeństwo rodziny po tym, jak jej partner i ojciec drugiego z jej dzieci wrócił do domu o 4 nad ranem "zdenerwowany". Policja wysłała na miejsce patrol, klasyfikując sprawę jako przypadek przemocy domowej.

Policja postrzeliła dziecko, które ją wezwało

- Nie mogę pojąć, dlaczego - mówiła zapłakana matka, cytowana przez CNN. - (Strzelił - red.) ten sam policjant, który kazał mu wyjść z domu. (Aderrien - red.) wyszedł i został postrzelony. Powtarzał pytanie: Dlaczego mnie postrzelił? Co zrobiłem źle? - relacjonowała.

Postrzelony chłopiec opuścił szpital

Przebieg zdarzenia jest obecnie znany jedynie z relacji matki chłopca. Aderrien z raną klatki piersiowej otrzymał pierwszą pomoc, a następnie został przewieziony do Uniwersyteckiego Centrum Medycznego w Jackson, gdzie podłączono go pod respirator. Miał zapadnięte płuco, złamane żebra i uszkodzoną wątrobę. Po czterech dniach jego stan poprawił się jednak na tyle, że możliwe było wypisanie 11-latka ze szpitala do domu.