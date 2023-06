10-letnia bohaterka. Uratowała dziadka przed utonięciem w basenie, potem powiadomiła służby

Na oficjalnym profilu policji hrabstwa Glynn opisano szczegółowo wydarzenia z 2 czerwca tego roku. Wtedy to o godz. 14.30 dyspozytor komendy otrzymał zgłoszenie "w związku z nagłym przypadkiem medycznym". Dzwoniła 10-letnia Aurora Waanounou, informując dyspozytora, że jej dziadek wpadł do basenu i jest nieprzytomny. Dziewczynka podała dokładny adres i wszelkie informacje potrzebne do natychmiastowej reakcji służb.

10-latka uratowała dziadka. Powstrzymała babcię i sama wskoczyła do wody

Na miejscu, podczas rozmowy z babcią dziewczynki, policjanci odkryli, że nie tylko powiadomiła ona służby ale też bezpośrednio uratowała życie dziadka. 10-latka była wcześniej świadkiem, jak mężczyzna wpadł do wody i stracił przytomność. Dziadek Aurory leżał twarzą w wodzie, w miejscu, gdzie było zbyt głęboko, by dziewczynka mogła wejść i stanąć na dnie. Mimo to powstrzymała babcię przed wskoczeniem do wody - kobieta nie potrafi pływać - sama zaś wskoczyła do basenu. "Aurora w jakiś sposób była w stanie zebrać siły, by popchnąć dziadka na brzeg basenu, gdzie razem z babcią mogły odwrócić go i utrzymać jego głowę nad wodą" - czytamy na profilu policji. Chwilę później dziewczynka skontaktowała się ze służbami.