Nie spodobała im się kara wymierzona przez matkę. 10-latek i 11-latka zabrały jej samochód

Funkcjonariusze biura szeryfa hrabstwa Alachua na Florydzie zatrzymali w czwartek w nocy 10-latka i jego 11-letnią siostrę, którzy w odwecie za konfiskatę sprzętu elektronicznego wzięli samochód matki i ruszyli do Kalifornii. Dzieci zatrzymano 320 kilometrów od domu na międzystanowej autostradzie. Ich zaginięcie matka zgłosiła cztery godziny wcześniej - podał portal "The Guardian".

10-latek i 11-latka zabrali auto matki, zatrzymano ich 320 km od domu

Jak ustalili funkcjonariusze, dzieci postanowiły zabrać matce samochód po tym, jak ta w ramach kary skonfiskowała im sprzęty elektroniczne. 11-latka była tym faktem zdenerwowana, więc jej młodszy brat zaproponował, że zabierze ją na wycieczkę do Kalifornii, by poprawić jej humor - zrelacjonowali śledczy, dodając, że przeprowadzone z dziećmi rozmowy "nie wskazywały na to, by były one źle traktowane przez rodzica lub innych domowników".