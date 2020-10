Płynął w kamizelce ratunkowej, zastrzelili go żołnierze. "Czy sądzi pan, że to naprawdę ma sens?"

Rodzina południowokoreańskiego urzędnika zastrzelonego przez północnokoreańskich żołnierzy domaga się śledztwa w sprawie jego śmierci. Krewni kwestionują ustalenia władz w Seulu, że mężczyzna chciał uciec do Korei Północnej. "Mój ojciec, który nigdy nie nauczył się pływać i ważył zaledwie 68 kilogramów przy wzroście 180 centymetrów, przepłynął 38 kilometrów pod prąd pływowy?" - napisał w liście do prezydenta Korei Południowej 17-letni syn zabitego mężczyzny, Li Rae Dzin.

Biuro ONZ do spraw Praw Człowieka w Korei Południowej oceniło w zamieszczonym we wtorek wpisie na Twitterze, że władze obu Korei powinny przeprowadzić "bezzwłocznie bezstronne i skuteczne dochodzenie" w sprawie incydentu. Wcześniej krewni zabitego prosili Organizację Narodów Zjednoczonych, aby przeprowadziła własne śledztwo w tej sprawie.

Zaginął w czasie patrolu

Nie jest jednak jasne, jak i dlaczego się tam znalazł. Władze Korei Południowej informowały, że z ich wstępnego śledztwa wynika, iż usiłował on zbiec do Korei Północnej i tam się osiedlić. Wskazywano między innymi na to, że w chwili jego zaginięcia pogoda była dobra, urzędnik miał na sobie kamizelkę ratunkową i musiał płynąć pod prąd, by dotrzeć tam, gdzie znaleźli go żołnierze.