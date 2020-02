Weszli do salonu gier i zaczęli strzelać. Wśród ofiar dzieci

Prokuratura twierdzi, że salon gier jest wykorzystywany przez gang Los Viagras do handlu narkotykami. Napastnicy, jak podejrzewają śledczy, należą do rywalizującego z nim kartelu Jalisco Nowe Pokolenie.

Świadkowie powiedzieli prokuraturze, że czterej uzbrojeni mężczyźni po wejściu do salonu spytali o dwóch członków Los Viagras. Nie czekając na odpowiedź, zaczęli strzelać z bliskiej odległości do przypadkowych klientów salonu, a następnie uciekli. Padło co najmniej 65 strzałów. W ataku zginęło dziewięć osób, w tym troje dzieci w wieku 12, 13 i 14 lat.