Świat

Von der Leyen rozmawiała z Zełenskim "o drodze Ukrainy do członkostwa w Unii"

Ursula von der Leyen
Rosja wznowiła ataki na Ukrainę
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA
Ursula von der Leyen zapowiedziała po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim, że najbliższe tygodnie mają przynieść przełom w procesie akcesyjnym Ukrainy. Szefowa Komisji Europejskiej zapowiedziała, że kraj ten będzie włączony w działania w zakresie zwalczania dronów.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która poinformowała w serwisie X o rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zapewniła o pełnym poparciu Europy dla Ukrainy w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na tamtejsze miasta i cywilów.

"Obrona powietrzna oraz możliwości w zakresie dronów i zwalczania dronów należą do najpilniejszych priorytetów obronnych Europy - podkreśliła. - Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania" - zadeklarowała szefowa KE.

Odniosła się również do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, której pierwsza transza niebawem ma trafić do Kijowa. Według von der Leyen tylko w tym roku zapewni ona 28,3 miliarda euro na pokrycie potrzeb wojskowych kraju.

Szefowa KE: niebawem zdecydowane kroki w procesie akcesyjnym Ukrainy

- Rozmawialiśmy również o drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej - poinformowała szefowa KE. - Nadchodzące tygodnie będą ważne dla podjęcia zdecydowanych kroków w procesie akcesyjnym - ogłosiła.

Proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który nie zgadzał się na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych. Chociaż formalnie zahamowało to proces akcesyjny Ukrainy, a także Mołdawii, to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace.

Źródło zdjęcia: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Von der Leyen do tej pory nie odniosła się do propozycji kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który w liście do szefów unijnych instytucji zapowiedział, że zaproponuje, by Ukraina stała się "członkiem stowarzyszonym" UE jeszcze przed pełną akcesją. W takim scenariuszu Ukraina byłaby pozbawiona prawa głosu.

Kilka stolic, w tym Warszawa, odniosło się sceptycznie do tej propozycji. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek w Brukseli, że Polska opowiada się za tym, by korzystać z istniejących już mechanizmów w polityce rozszerzenia UE.

Zapowiedź rozmów z Magyarem

W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy premier Węgier Peter Magyar. Celem nowego szefa rządu jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją.

Magyar zapowiedział szybkie odblokowanie pieniędzy. Poza reformami KE oczekuje również przełomu w innych kwestiach, które dotychczas były wetowane przez Węgry Orbana.

Źródło: PAP
