Świat Von der Leyen rozmawiała z Zełenskim "o drodze Ukrainy do członkostwa w Unii" Oprac. Adam Styczek |

Rosja wznowiła ataki na Ukrainę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która poinformowała w serwisie X o rozmowie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, zapewniła o pełnym poparciu Europy dla Ukrainy w obliczu wzmożonych rosyjskich ataków na tamtejsze miasta i cywilów.

"Obrona powietrzna oraz możliwości w zakresie dronów i zwalczania dronów należą do najpilniejszych priorytetów obronnych Europy - podkreśliła. - Ukraina zostanie w pełni włączona w te działania" - zadeklarowała szefowa KE.

On the phone with President @ZelenskyyUA, I reiterated Europe’s full support for Ukraine as Russia doubles down on its brutal war of aggression.



Air defence and drone and counter-drone capabilities are among Europe’s most urgent defence priorities.



— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2026

Odniosła się również do pożyczki dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro, której pierwsza transza niebawem ma trafić do Kijowa. Według von der Leyen tylko w tym roku zapewni ona 28,3 miliarda euro na pokrycie potrzeb wojskowych kraju.

Szefowa KE: niebawem zdecydowane kroki w procesie akcesyjnym Ukrainy

- Rozmawialiśmy również o drodze Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej - poinformowała szefowa KE. - Nadchodzące tygodnie będą ważne dla podjęcia zdecydowanych kroków w procesie akcesyjnym - ogłosiła.

Proces ten był blokowany przez byłego premiera Węgier Viktora Orbana, który nie zgadzał się na otwarcie tzw. klastrów negocjacyjnych. Chociaż formalnie zahamowało to proces akcesyjny Ukrainy, a także Mołdawii, to unijne instytucje wraz z Kijowem prowadziły negocjacje na poziomie technicznym, by przygotować grunt, gdy będą możliwe dalsze formalne prace.

Von der Leyen do tej pory nie odniosła się do propozycji kanclerza Niemiec Friedricha Merza, który w liście do szefów unijnych instytucji zapowiedział, że zaproponuje, by Ukraina stała się "członkiem stowarzyszonym" UE jeszcze przed pełną akcesją. W takim scenariuszu Ukraina byłaby pozbawiona prawa głosu.

Kilka stolic, w tym Warszawa, odniosło się sceptycznie do tej propozycji. Wiceszef MSZ Ignacy Niemczycki powiedział we wtorek w Brukseli, że Polska opowiada się za tym, by korzystać z istniejących już mechanizmów w polityce rozszerzenia UE.

Zapowiedź rozmów z Magyarem

W piątek w Brukseli z von der Leyen będzie rozmawiać nowy premier Węgier Peter Magyar. Celem nowego szefa rządu jest jak najszybsze odblokowanie środków unijnych, które zostały zamrożone w związku m.in. z rozmontowywaniem niezależnych organów mogących walczyć z korupcją.

Magyar zapowiedział szybkie odblokowanie pieniędzy. Poza reformami KE oczekuje również przełomu w innych kwestiach, które dotychczas były wetowane przez Węgry Orbana.