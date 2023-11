Ursula von der Leyen w Kijowie rozmawia o rozszerzeniu UE, rosyjska próba rakiet balistycznych skończyła się fiaskiem

> Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w sobotę do Kijowa, aby porozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim o rozszerzeniu UE. Napisała o tym na platformie X. „Jestem tu, by porozmawiać o drodze do członkostwa Ukrainy w UE” oraz wsparciu finansowym UE „na odbudowę Ukrainy jako nowoczesnej i dobrze prosperującej demokracji” – oznajmiła po przybyciu do Kijowa.