Unijni politycy ostrzegają przed chińskim "dążeniem do dominacji" i nawołują do budowania europejskiej obronności

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stwierdziła, że Chiny dążą do "budowania dominacji w Azji wschodniej i rozbudowywania swoich globalnych wpływów". To, jak zaznaczyła von der Leyen, "będzie miało wpływ na relacje unijno-chińskie. Z kolei szef Rady Europejskiej Charles Michel podkreśla, że trzeba "wzmacniać europejską obronność" poprzez zwiększanie współpracy pomiędzy krajami członkowskimi.

Budowanie europejskiej obronności

- To jest kluczowy moment, by wzmocnić europejską obronność, zwiększyć współpracę miedzy nami - powiedział Michel. Jak dodał, powinno odbywać się to we współpracy z Sojuszem Północnoatlantyckim.