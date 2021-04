"Poczułam się urażona i osamotniona". Von der Leyen zabrała głos w sprawie "sofagate"

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podczas wystąpienia w Parlamencie Europejskim odniosła się do sytuacji, do której doszło w czasie jej wizyty w Turcji, kiedy nie przygotowano dla niej krzesła na spotkaniu z prezydentem Recepem Tayyipem Erdoganem. - Nie mogę znaleźć w traktatach żadnego uzasadnienia dla takiego traktowania. Muszę więc dojść do wniosku, że stało się tak, ponieważ jestem kobietą - stwierdziła.