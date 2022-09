Szefowa KE: Mamy nauczkę. Trzeba było się wsłuchać w głosy z Polski i krajów bałtyckich

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wystąpiła podczas debaty o stanie Unii Europejskiej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Co roku we wrześniu przewodnicząca Komisji Europejskiej przyjeżdża do europarlamentu, by omówić z eurodeputowanymi działania Komisji z ostatniego roku i plany na przyszłość. Gościem specjalnym debaty jest pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska.