W Europie "nie ma miejsca na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści"

"Siedemdziesiąt pięć lat temu siły alianckie wyzwoliły nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Zakończyły najbardziej odrażającą zbrodnię w historii Europy, zaplanowane unicestwienie Żydów w Europie. Sześć milionów żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn zostało zamordowanych, a także miliony niewinnych ludzi, wśród nich setki tysięcy Romów, prześladowanych z powodu ich pochodzenia etnicznego. Cena była niewiarygodnie wysoka, ale trudno o bardziej symboliczne i większe zwycięstwo nad nazistami niż jego upamiętnienie w Izraelu" - napisali we wspólnym oświadczeniu Ursula von der Leyen, David Sassoli i Charles Michel.

Jak wskazali, 75 lat po tych wydarzeniach społeczności żydowskie znów czują się zagrożone w Europie, "ostatnio w Halle w Niemczech". W październiku ubiegłego roku uzbrojony sprawca próbował wedrzeć się do synagogi, a gdy nie zdołał tego zrobić, otworzył ogień do ludzi na ulicach miasta, zabijając dwie osoby i raniąc kolejne dwie.

"Wszystkie państwa członkowskie UE mówią jednym głosem o tym, że nie ma miejsca na żadną formę rasizmu, antysemityzmu i nienawiści w Europie, a my zrobimy wszystko, aby temu przeciwdziałać" - napisano w oświadczeniu.

Przywódcy instytucji unijnych podkreślili, że rewizjonizm i brak edukacji zagrażają powszechnemu zrozumieniu, czym było Shoah, co jest konieczne, aby przełożyć słowa "Nigdy więcej" na konkretne działania. "Dołączając do dzisiejszego spotkania szefów państw i rządów w Jerozolimie, dodajemy nasz głos do tych, którzy są zdecydowani sprzeciwiać się ekstremistom i populistom, gdy próbują przekroczyć granice i po raz kolejny kwestionować ludzką godność i równość wszystkich ludzi. Holokaust był europejską tragedią, był punktem zwrotnym w naszej historii, a jego dziedzictwo jest wplecione w DNA Unii Europejskiej" - podkreślili.