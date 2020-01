- Mam nadzieję i modlę się, by światowi liderzy stanęli razem w walce przeciw rasizmowi, antysemityzmowi i ekstremizmowi, w obronie demokracji i demokratycznych wartości. To jest nasze wyzwanie. To jest nasz wybór - powiedział prezydent Izraela Reuven Riwlin w czasie środowego przyjęcia, wydanego przez niego dla gości, którzy przyjechali do kraju, by uczestniczyć w V Światowym Forum Holokaustu.