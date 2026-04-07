Świat

"Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje

Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Białym Domu
Uratowano amerykańskich pilotów, którzy rozbili się w Iranie
Źródło: TVN24
Miejmy nadzieję, że znajdziemy tego, który to ujawnił. Bardzo intensywnie go szukamy - powiedział Donald Trump. Tak komentował ujawnienie informacji o uratowaniu pilota zestrzelonego nad Iranem myśliwca. Zagroził więzieniem, jeśli media nie poinformują o swoim źródle.

Po zestrzeleniu w piątek amerykańskiego myśliwca nad Iranem kilka mediów poinformowało, że jeden z dwóch pilotów znajdujących się na pokładzie został uratowany przez amerykańskie siły ratownicze. Trump stwierdził, że ujawnienie tej informacji zagroziło bezpieczeństwu trwającej operacji ratunkowej mającej na celu uratowanie drugiego pilota. Ostatecznie udało się go uratować.

Tak ratowali pilota F-15 w Iranie. Szczegóły operacji USA
Mikołaj Stępień

Trump: bardzo intensywnie go szukamy

- Przez godzinę nie mówiliśmy o pierwszym. Potem ktoś coś ujawnił - miejmy nadzieję, że znajdziemy tego, który to ujawnił. Bardzo intensywnie go szukamy - powiedział Trump.

- Udamy się do firmy medialnej, która to opublikowała, i powiemy: "bezpieczeństwo narodowe - podajcie kto to albo idźcie do więzienia" - groził.

Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Białym Domu
Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Jak poinformował Reuters, nie jest jasne, które media lub którego dziennikarza prezydent USA miał na myśli. Kilka mediów poinformowało o akcji ratunkowej w krótkim czasie, między innymi "The New York Times", CBS News i Axios - zauważyła agencja.

Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, któremu dziennikarzowi groził Trump - przekazał Reuters.

OGLĄDAJ: Trump staje po stronie Putina i straszy sojuszników z NATO. "Co tu się dzieje?"
pc

Trump staje po stronie Putina i straszy sojuszników z NATO. "Co tu się dzieje?"

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

USADonald TrumpIranMedia
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Brindisi lotnisko wlochy shutterstock_2479543075
Lotnisko nie ma paliwa. "Ograniczone ilości" tylko dla niektórych
Świat
Tankowanie
Ceny paliw we wtorek
BIZNES
Samolot F-15E Strike Eagle Sił Powietrznych USA
Czekając na ratunek, działał za plecami wroga. CIA uruchomiła "specjalną technologię"
Świat
imageTitle
Transferowy hit. "Na zawsze Chi Barbie"
EUROSPORT
Silny wiatr, wichura
W tych regionach będzie silnie wiać. IMGW ostrzega
METEO
Misja Artemis II
"Zobaczyliśmy widoki, jakich żaden człowiek wcześniej nie widział". Jest rekord
METEO
Władimir Putin
Rosja miała wskazać Iranowi 55 celów. "Poziom 1, 2, 3"
Świat
Unia Europejska
Dołączą do Unii Europejskiej? Sondaż w kraju spoza Europy
Świat
Donald Trump
Iran odpowiada Trumpowi. "Groźby obłąkanego"
Świat
rekord pobity
Rekordowa misja Artemis II, niebezpieczna pogoda, Trump grozi Iranowi
warto wiedzieć
Grad, krupa śnieżna
Z nieba może spaść krupa śnieżna
METEO
Christina Koch i Jeremy Hansen na pokładzie statku kosmicznego Orion
Polka z centrum kontroli lotów w Houston: to zostanie ze mną do końca życia
METEO
imageTitle
Szubarczyk najadł się strachu, ale pozostał w grze o mistrzostwa świata
EUROSPORT
imageTitle
Grad goli w Gdańsku. Lechia musiała walczyć do końca
EUROSPORT
Wołodymyr Zełenski
Zełenski ma propozycję dla Rosji
Świat
imageTitle
Craig Reedie nie żyje. Był wieloletnim szefem WADA
EUROSPORT
Wiatr uszkodził wiatrak w Tczewie
Drzewa spadały na samochody, wiatr uszkodził XIX-wieczny wiatrak
METEO
Sławosz Uznański-Wiśniewski
"Duże wzruszenie" Uznańskiego-Wiśniewskiego. "To przybliża nas do lądowania"
Fakty po Faktach
imageTitle
Baranowski śladem Szubarczyka w kwalifikacjach mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Legia z cenną wygraną. Rajović bohaterem
EUROSPORT
Donald Trump
Trump: cały Iran może być zniszczony w jedną noc
Świat
Burza piaskowa w okolicach miejscowości Lubiatowo (województwo pomorskie)
Widok jak na pustyni. A to Pomorze
METEO
Ksiądz Edward Pleń i bohater igrzysk Mediolan-Cortina 2026, Kacper Tomasiak
Edi, kapelan i przyjaciel sportowców. "I jak się ksiądz modlił?"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Rewelacyjny nastolatek zdeklasował rywali na początek ścigania w Kraju Basków
EUROSPORT
imageTitle
Fatalny błąd bramkarza zaważył na wyniku. Podział punktów w Radomiu
EUROSPORT
Dziecko powiadomiło policję o awanturze w domu (zdj. ilustracyjne)
Po awanturze musiał się spakować i natychmiast opuścić dom
WARSZAWA
imageTitle
Poszedł w ślady dziadka. Historyczne zwycięstwo Woryny w Złotym Kasku
EUROSPORT
Prezydent USA Donald Trump
CNN: Trump nie zgodził się na propozycję mediatorów
Świat
Donald Tusk
Tusk reaguje na słowa Przydacza. "Przydałby się kubeł zimnej wody"
Polska
imageTitle
Zalewski wrócił do Serie A. Miał powody do zadowolenia
EUROSPORT

