"Ktoś coś ujawnił". Trump zapowiada konsekwencje

Uratowano amerykańskich pilotów, którzy rozbili się w Iranie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Po zestrzeleniu w piątek amerykańskiego myśliwca nad Iranem kilka mediów poinformowało, że jeden z dwóch pilotów znajdujących się na pokładzie został uratowany przez amerykańskie siły ratownicze. Trump stwierdził, że ujawnienie tej informacji zagroziło bezpieczeństwu trwającej operacji ratunkowej mającej na celu uratowanie drugiego pilota. Ostatecznie udało się go uratować.

Trump: bardzo intensywnie go szukamy

- Przez godzinę nie mówiliśmy o pierwszym. Potem ktoś coś ujawnił - miejmy nadzieję, że znajdziemy tego, który to ujawnił. Bardzo intensywnie go szukamy - powiedział Trump.

- Udamy się do firmy medialnej, która to opublikowała, i powiemy: "bezpieczeństwo narodowe - podajcie kto to albo idźcie do więzienia" - groził.

Donald Trump odpowiada na pytania dziennikarzy w Białym Domu Źródło: PAP/EPA/YURI GRIPAS / POOL

Jak poinformował Reuters, nie jest jasne, które media lub którego dziennikarza prezydent USA miał na myśli. Kilka mediów poinformowało o akcji ratunkowej w krótkim czasie, między innymi "The New York Times", CBS News i Axios - zauważyła agencja.

Biały Dom nie odpowiedział na pytanie, któremu dziennikarzowi groził Trump - przekazał Reuters.

