Opuszczali tunel rurą o szerokości 90 cm. Szczegóły akcji ratunkowej w Indiach z wykorzystaniem kontrowersyjnych górników

Robotnicy byli przeciągani na noszach kołowych wewnątrz stalowej rury o szerokości około 90 cm. Cały proces uwalniania trwał około godziny. – Są w bardzo dobrym stanie, absolutnie w porządku. Nie ma żadnych obaw co do ich zdrowia – powiedział lider zespołu ratowniczego Wakil Hassan.

Szczegóły akcji ratunkowej w Indiach

Agencje rządowe dowodzące akcją zwróciły się wtedy do wyspecjalizowanej grupy górników, aby ręcznie usuwali skały i żwir, by w ten sposób dotrzeć do uwięzionych pracowników. Górnicy ci byli ekspertami w prymitywnej, niebezpiecznej i kontrowersyjnej metodzie wykorzystywanej do przedostawania się do złóż węgla przy pomocy ręcznych maszyn, wąskimi przejściami pod ziemią.