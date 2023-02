Uprowadzone dzieci zostały znalezione rok później w supermarkecie

Policja namierzyła kobietę z dziećmi po sprawdzeniu oznaczeń na należącym do niej samochodzie. Rodzeństwo znaleziono w supermarkecie Winn-Dixie na Florydzie w środę 1 lutego - przekazała dzień później policja w High Springs. Dzieci były blisko dwa tysiące kilometrów od domu w Liberty w stanie Missouri. Jak przekazał "The Sun", rodzeństwo było "przebrane". Miało to utrudnić identyfikację poszukiwanych.