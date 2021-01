"Sytuacja wymknęła się spod kontroli". Upłynął termin ultimatum w sprawie imigrantów

Rząd w Madrycie umieścił do tej pory ponad sześć tysięcy nielegalnych imigrantów w 17 hotelach i kompleksach turystycznych, na podstawie umów z hotelarzami. Miało to być czasowe rozwiązanie, do końca grudnia 2020 roku, przyjęte ze względu na pandemię i brak odpowiedniej infrastruktury do przyjęcia rosnącej liczby uchodźców z Afryki. W ciągu ubiegłego roku, do połowy grudnia przybyło na archipelag ponad 21 tysięcy imigrantów, w większości Marokańczyków i mieszkańców Afryki Zachodniej.