Przywódcy Unii Europejskiej osiągnęli porozumienie. "Historyczny dzień dla Europy"

Rozmowy unijnych przywódców przebiegały powoli. W czwarty dzień szczytu w poniedziałek godzinę od wznowienia rozmów w pełnym składzie przekładano kilkukrotnie, przywódcy prowadzili konsultacje w różnych formatach. Ostatecznie kolejna sesja obrad w pełnym składzie rozpoczęła się o godzinie 21.25. Przedstawiciele państw członkowskich wciąż próbowali dojść do kompromisu w sprawie budżetu UE i funduszu odbudowy. Około godziny 23.10 zrobiono przerwę techniczną na wprowadzenie poprawek do tekstu. W jej trakcie premier Mateusz Morawiecki spotkał się z premierem Węgier Viktorem Orbanem oraz premierem Słowenii Janezem Janszą.

Na element "zasady warunkowości w celu ochrony budżetu" zwraca uwagę na Twitterze także unijny korespondent TVN i TVN24 Maciej Sokołowski. "'A regime of conditionality will be introduced' - taki zapis znajduje się w projekcie porozumienia" – podkreślił. "Środki ma przedstawić Komisja (Europejska), a przyjęte mają być większością kwalifikowaną. (…) Warunkowość i praworządność są, ale słabsze niż wcześniej" – dodał.

Nowa propozycja szefa Rady Europejskiej

Po południu szef Rady Europejskiej Charles Michel poinformował, że ma nową propozycję. - To owoc kolektywnej pracy wszystkich przywódców i ich zespołów. Wiem, że ostatnie kroki są zawsze najtrudniejsze, ale jestem przekonany, że nawet jeśli jest to trudne, nawet jeśli będzie wymagało dalszej pracy, to porozumienie jest możliwe - powiedział, wchodząc do budynku Rady.