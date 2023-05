Unijni dyplomaci "zszokowani wiadomością" o wyburzaniu szkół na Zachodnim Brzegu. Wzywają Izrael do zaprzestania działań

Izrael został w piątek wezwany przez dyplomatów państw członkowskich Unii Europejskiej pod przewodnictwem Biura Specjalnego Przedstawiciela UE na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy do zaprzestania wyburzania szkół i innych obiektów, które zostały zbudowane dzięki pomocy humanitarnej.

W oświadczeniu prasowym konsulaty generalne Belgii , Francji, Włoch , Hiszpanii i Szwecji oraz przedstawicielstwa Danii , Finlandii, Niemiec i Irlandii, a także biuro Unii Europejskiej na Zachodnim Brzegu i w Strefie Gazy, potępiły Izrael za mające miejsce od początku maja wyburzenie finansowanej przez UE szkoły w palestyńskiej wiosce Dzubbet al-Dhib w pobliżu Betlejem oraz "groźbę wyburzenia kolejnych 57 szkół na Zachodnim Brzegu". Do inicjatywy dyplomatów krajów UE przyłączyła się także Wielka Brytania .

Unia ostro skrytykowała zniszczenie szkoły, a jeden z brukselskich rzeczników powiedział, że są "zszokowani tą wiadomością" - przypomina "Times of Israel". Ponadto zaapelowano do władz izraelskich o umożliwienie pracownikom organizacji humanitarnych swobodnego działania na Zachodnim Brzegu i we Wschodniej Jerozolimie.