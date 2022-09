Von der Leyen zaprosiła Polki, które pomagały uchodźcom z Ukrainy. "To jest duch Europy"

- Mówi się, że w mroku światło jaśnieje najmocniej. Mogą tak niewątpliwie powiedzieć kobiety i dzieci uciekające przed rosyjskimi bombami. Uciekały one z kraju pochłoniętego wojną, przepełnione smutkiem z powodu tego, co musiały pozostawić, i strachem przed tym, co je jeszcze może czekać - mówiła Ursula von der Leyem w czasie debaty w Parlamencie Europejskim.