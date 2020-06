"Prawa człowieka i fundamentalne wolności są nienegocjowalne". Szczyt UE-Chiny o Hongkongu i gospodarce

"To kluczowe, aby nasze firmy miał sprawiedliwy dostęp do chińskiego rynku"

UE od dawna dopomina się o lepszy dostęp dla europejskich firm do chińskiego rynku, ale zobowiązania w tej sprawie z 2019 roku nie zostały wdrożone. Szefowa KE von der Leyen mówiła na konferencji prasowej po rozmowach z chińskimi przywódcami, że ma nadzieję, iż do końca bieżącego roku uda się rozwiązać problemy dotyczące negocjowanego porozumienia o inwestycjach.

- Aby to się stało, potrzebowalibyśmy znaczących zobowiązań ze strony Chin w sprawie zachowania państwowych firm, przejrzystości, jeśli chodzi o subsydia, a także w sprawie wymuszonych transferów technologii. Podnieśliśmy oczekiwania w rozmowach zarówno z premierem Li, jak i prezydentem Xi, że pokażą konieczny poziom ambicji, aby zakończyć to porozumienie do końca tego roku. Sądzę, że ważne jest, że mamy polityczne podejście do tych tematów na najwyższym politycznym szczeblu - mówiła przewodnicząca KE.