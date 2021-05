Sankcje i zakaz przelotów nad Unią. Przywódcy zdecydowali w sprawie Białorusi

Poszerzenie listy sankcyjnej o kolejne nazwiska i jednostki, tak szybko jak możliwe, wezwanie do omijania białoruskiej strefy powietrznej szczytu i zakaz wlotu do Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych - to niektóre z konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej. Unijny przywódcy debatowali o sytuacji na Białorusi.

Według pierwotnych planów szczyt miała zdominować kwestia wychodzenia z pandemii COVID-19, w tym certyfikatów umożliwiających swobodne podróżowanie po krajach UE osobom zaszczepionym. Jednak głównym punktem spotkania unijnych liderów stała się sytuacja związana z niedzielnym awaryjnym lądowaniem samolotu pasażerskiego w Mińsku.

Ustalenia szczytu

Po godzinie 22 korespondent TVN24 w Brukseli Maciej Sokołowski przekazał, że przyjęto konkluzje ze szczytu.

Unijni liderzy potępili zmuszenie przez Białoruś do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku oraz zatrzymanie przez białoruskie władze dziennikarza Ramana Pratasiewicza.

Zgodnie z decyzją szczytu, kolejni przedstawiciele białoruskiego reżimu mają zostać objęci sankcjami i ma się to stać tak szybko jak to możliwe. Przywódcy podjęli też decyzje o nałożeniu nowych, sektorowych sankcji gospodarczych na ten kraj.

Unijni przywódcy zdecydowali o zakazie przelotów przez przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwieniu im dostępu do portów lotniczych UE. Zaapelowali również do przewoźników lotniczych mających siedzibę w Unii Europejskiej o unikanie przelotów nad Białorusią. Wezwali także Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) do pilnego zbadania sprawy zmuszenia do lądowania samolotu Ryanair w Mińsku

Dokument z konkuzjami opublikował w mediach społecznościowych rzecznik szefa Rady Europejskieji Barend Leyts.

Sassoli: w sprawie Białorusi Unia musi pokazać, że nie jest papierowym tygrysem

Podczas przemówienia otwierającego posiedzenie Rady Europejskiej przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli podkreślił potrzebę zdecydowanej i jednolitej odpowiedzi na wydarzenia na Białorusi.

- Wczorajsze przymusowe lądowanie samolotu Ryanair w Mińsku na trasie z Aten do Wilna ma bezprecedensową wagę. Reżim prezydenta Łukaszenki pozbawił wolności Ramana Pratasiewicza i jego towarzyszkę. Domagamy się ich natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia oraz możliwości opuszczenia kraju - powiedział szef PE.

- Bez wątpienia potrzebne jest międzynarodowe dochodzenie, aby sprawdzić, czy suwerenne państwo zagrażało transportowi lotniczemu i bezpieczeństwu pasażerów i czy doszło do naruszenia Konwencji chicagowskiej. Nasza odpowiedź musi być silna, natychmiastowa i skoordynowana. Unia Europejska musi działać bez wahania i ukarać odpowiedzialnych. Dziś wieczorem przed wami wielka odpowiedzialność, aby pokazać, że Unia nie jest papierowym tygrysem - dodał.

Propozycje Morawieckiego

O swoich planach wobec rozpoczynającego się szczytu mówił wcześniej podczas konferencji prasowej przed wylotem do Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że będzie wnioskował o "daleko idące" sankcje wobec Białorusi. Tłumaczył, że na szczycie Rady Europejskiej zaproponuje, żeby wszystkie loty z terytorium Białorusi do Unii Europejskiej i w drugą stronę zostały wstrzymane. Warunkiem odejścia od tego miałoby być uwolnienie opozycjonisty Ramana Pratasiewicza, a także aresztowanych na Białorusi Polaków.

W poniedziałek po południu Morawiecki przybył do Brukseli. Zgodnie z planem, przed rozpoczęciem szczytu, odbyło się spotkanie koordynacyjne premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji , z udziałem Mateusza Morawieckiego, Andreja Babicza, Viktora Orbana i Eduarda Hegera.

Przed wylotem do Brukseli szef polskiego rządu zapowiedział, że na marginesie szczytu będzie także rozmawiał z premierem Czech o decyzji TSUE, który w ubiegły piątek nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów, należącej do spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia skargi Czech w tej sprawie, czyli wydania wyroku. Do takich rozmów doszło przed rozpoczęciem szczytu.

Samolot zmuszony do lądowania w Mińsku

Samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został w niedzielę zmuszony do lądowania w Mińsku po informacji o bombie na pokładzie. Linie Ryanair poinformowały, że polecenie lądowania otrzymały od kontrolerów lotów na białoruskim lotnisku. Do samolotu poderwano myśliwiec białoruskich sił zbrojnych.

Informacja o bombie po sprawdzeniu samolotu nie potwierdziła się. Po wylądowaniu w Mińsku białoruska milicja zatrzymała znajdującego się na pokładzie opozycyjnego dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza. Władze Białorusi poszukiwały go listem gończym.

Działania Białorusi potępiły rządy wielu państw, zarzucając jej władzom złamanie prawa międzynarodowego, piractwo, "terroryzm państwowy" i "porwanie samolotu".

