Świat UE szykuje nowe sankcje na Rosję w związku z więzieniem ukraińskich cywilów Oprac. Filip Czerwiński |

Do Ukrainy wróciło 205 jeńców wojennych Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: ANDREW KRAVCHENKO/PAP

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Od kwestii zaginionych ukraińskich obywateli rozpocznie się poniedziałkowe posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE, w którym weźmie udział wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. W spotkaniu będzie uczestniczyć także szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha, a także obrońcy praw człowieka w Ukrainie: Ołeksandra Matwijczuk i Maksym Butkiewicz.

"Odosobnienie, tortury, przemoc seksualna"

Punktem wyjścia do rozmowy unijnych szefów dyplomacji będzie dokument przygotowany przez międzynarodową organizację pozarządową IPHR (International Partnership for Human Rights), poświęcony ukraińskim cywilom więzionym przez Rosję.

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Czytamy w dokumencie, że od momentu pełnowymiarowego ataku na Ukrainę w 2022 roku Rosja dokonuje arbitralnych zatrzymań ukraińskich cywilów na terenach okupowanych. Są oni przetrzymywani w długotrwałej izolacji, bez dostępu do prawników i kontaktu z bliskimi.

- Sednem problemu jest nie tylko liczba zatrzymanych, ale także celowe stosowanie przez Rosję aresztów w odosobnieniu, wymuszonych zaginięć, tortur, przemocy seksualnej, bezprawnych transferów i przymusowych procesów sądowych w celu zastraszenia i kontrolowania okupowanej ludności - podkreśliła IPHR.

Według organizacji Rosja wykorzystuje więzionych cywilów jako formę nacisku politycznego, a ich uwolnienie traktuje jako część wymiany więźniów, która zazwyczaj uwzględnia wojskowych, a nie bezprawnie przetrzymywanych cywilów.

Liczba porwanych zez Rosję trudna do oszacowania

IPHR podkreślił, że pełna skala tych zatrzymań jest celowo ukrywana, dlatego ciężko jest oszacować liczbę osób zaginionych. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) zweryfikowało, że Rosja przetrzymuje obecnie co najmniej około 1,8 tysiąca cywilów.

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Natomiast szersze szacunki ukraińskich podmiotów pozarządowych mówią o liczbie od 10 do 20 tysięcy zatrzymanych cywilów, przy czym statystyki te uwzględniają także osoby zatrzymane w przeszłości. Ukraińskie dane prokuratorskie zidentyfikowały ponad 15 tysięcy cywilów zatrzymanych lub zatrzymanych w przeszłości od lutego 2022 roku, a szerszy rejestr osób zaginionych obejmuje ponad 90 tysięcy osób, w tym cywilów, personel wojskowy, niezidentyfikowanych zmarłych oraz osoby, których los pozostaje nieznany.

Jak poinformowała w niedzielę irlandzka prezydencja, w poniedziałek ministrowie nałożą kolejne sankcje na Rosję za ośrodki detencyjne, w których przetrzymywani są zarówno cywile, jak i jeńcy wojenni.

IPHR w swoim dokumencie zaapelowała, by UE upominała się o pełną listę więzionych, dostęp do nich i ich wypuszczenie, a także o wsparcie prawne, a po zwolnieniu - medyczne.

Unia Europejska pozostaje zaangażowana w walkę z uprowadzaniem ukraińskich dzieci przez Rosję. Szacuje się, że uprowadzono już ponad 20 tysięcy małoletnich. Po uprowadzeniu Rosja przeprowadza ich przymusową asymilację i indoktrynację, a także adopcję.

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