Andrzej Sadoś: kolejny pakiet sankcji na Rosję prawdopodobnie w piątek

Sadoś: niektóre państwa chcą skrócić listę osób objętych sankcjami

- Opinia publiczna ma prawo poznać szczegółowe uzasadnienie (takich działań), by nie było przestrzeni do spekulacji, że mamy do czynienia z rodzajem politycznej korupcji przy wykreślaniu oligarchów, czy też wysokiej rangi wojskowych, czy propagandzistów z list sankcyjnych - postulował polski ambasador. Podkreślił także, że każdy kolejny pakiet sankcji UE przeciwko Rosji jest dostosowywany do aktualnej sytuacji. - W sposób naturalny strona rosyjska stara się obchodzić sankcje, stara się dostosowywać do aktualnego reżimu sankcyjnego. My oczywiście temu zapobiegamy między innymi poprzez wpisywanie do list sankcyjnych produktów sektora cywilnego, ale które potencjalnie mogą być wykorzystywane w rosyjskim wysiłku wojennym - podsumował Sadoś.