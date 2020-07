Szef Rady Europejskiej zaprasza na szczyt. "Będziemy musieli znaleźć realne rozwiązania i dojść do porozumienia"

Choć do zakończenia obecnej perspektywy finansowej zostało mniej niż pół roku nie we wszystkich stolicach panuje przekonanie, że porozumienie musi być wypracowane już teraz. Krajom, które mają otrzymać największe wsparcie na przezwyciężenie kryzysu, zależy jednak na tym, żeby doprowadzić do kompromisu tak szybko, jak to możliwe. Na presję czasową wskazują też instytucje unijne, zarówno Komisja Europejska, jak i Parlament Europejski, który musi przegłosować jeszcze wszystkie akty prawne dotyczące wydawania funduszy z nowych wieloletnich ram finansowych.