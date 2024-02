Nadzwyczajny szczyt Unii Europejskiej. Przywódcy zdecydują o pomocy dla Ukrainy

W czwartek w Brukseli odbędzie się szczyt Rady Europejskiej, który poświęcony będzie pomocy Ukrainie i sytuacji na Bliskim Wschodzie. Przywódcy krajów unijnych mają zaproponować zorganizowanie corocznej debaty na temat planowanego pakietu pomocowego dla Ukrainy o wartości 50 miliardów euro do 2027 roku – wynika z najnowszego projektu konkluzji szczytu UE. To krok w stronię przełamania weta Węgier .

Węgry domagają się corocznego przeglądu pomocy udzielanej przez UE Ukrainie z możliwością skorzystania z prawa weta. Sprzeciwiają się temu pozostałe państwa członkowskie UE. Trwają próby porozumienia się z premierem Węgier Viktorem Orbanem, ale alternatywną opcją jest porozumienie w gronie 26 państw UE. Jednak – jak wskazują unijni dyplomaci – choć technicznie wykonalne, jest to politycznie trudne.

Szef Rady Europejskiej Charles Michel w zaproszeniu wystosowanym do członków Rady Europejskiej przekazał, że porozumienie przywódców na szczycie UE ma kluczowe znaczenie dla wiarygodności i zagwarantowania wsparcia Ukrainie broniącej się przed inwazją Rosji .

Przywódcy UE mają przyjąć na szczycie konkluzje, w których mają zadeklarować też, że będą nadal wspierać militarnie Ukrainę i podkreślić pilną potrzebę przyspieszenia dostaw amunicji i pocisków rakietowych, zwłaszcza w świetle zobowiązania do dostarczenia Ukrainie miliona sztuk amunicji artyleryjskiej.

Szczyt UE ma ponadto wezwać państwa członkowskie do przyspieszenia składania niezbędnych zamówień na dostawy amunicji.

Scholz: to nie może zależeć wyłącznie od Niemiec

Przed szczytem UE kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał swoich europejskich partnerów do zapewnienia Ukrainie większego wsparcia militarnego.

- To nie może zależeć wyłącznie od Niemiec – powiedział w środę w Bundestagu niemiecki kanclerz, cytowany przez agencję dpa. Scholz przypomniał, że Niemcy najbardziej po USA wspierają Ukrainę i zapewniają połowę pomocy z Europy. - Chcemy, aby więcej krajów aktywnie uczestniczyło we wsparciu – podkreślił Scholz. - Potrzebujemy wspólnoty i solidarności - dodał.

Dotychczas w ramach unijnej misji przeszkolono w UE około 40 tysięcy. ukraińskich żołnierzy. Tak zdecydowali ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich w listopadzie 2022 roku - napisał portal tagesschau. Mówiono wówczas, że początkowo w Niemczech, Polsce i innych krajach UE przeszkolonych zostanie do 15 tysięcy. ukraińskich żołnierzy. Później cel zwiększono do 30tysięcy., a następnie do 40 tysięcy Bundeswehra wyszkoliła ich około 10 tysięcy.