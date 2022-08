"Nie do zniesienia, że Rosjanie spędzają wakacje w Europie". Co z wizami?

Premier Estonii Kaja Kallas uważa tymczasem, że turystyka to przywilej i dlatego wprowadziła zakaz wizowy dla Rosjan, nie czekając na decyzję UE. Szefowa estońskiego rządu powiedziała "Bildowi": "Dla nas wszystkich w Europie nie do przyjęcia powinno być to, że obywatele Rosji mogą podróżować po UE jako turyści, podczas gdy w tym samym czasie ludzie na Ukrainie są torturowani, mordowani i terroryzowani". "Turystyka to przywilej, a nie prawo" - podkreśliła Kallas.