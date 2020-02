Bruksela przedłuża embargo na broń dla Białorusi. Mińsk "rozczarowany" 

Unia Europejska przedłuża o rok embargo na dostawy broni do Białorusi - zdecydowały w poniedziałek państwa członkowskie Wspólnoty. "Te ograniczenia to bezpodstawne anachronizmy i wyraz inercji politycznej w podejściu UE do dialogu z Białorusią"– oceniło w oświadczeniu Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Mińsku.