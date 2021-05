AFP: Unia Europejska podjęła decyzję w sprawie zaszczepionych podróżnych

Dotychczas do państw UE trafiło 237 milionów dawek preparatu przeciwko COVID-19. Zaszczepionych co najmniej jedną dawką zostało około 39 procent dorosłej populacji Unii Europejskiej.

Wiceszef KE: licencje przymusowe mogą pomóc zwiększyć produkcję szczepionek

Licencja przymusowa polega na tym, że rządy mogą zezwolić na produkcję opatentowanego produktu bez zgody właściciela patentu. Nie oznacza to jednak zawieszenia praw patentowych. Konkretnie, w przypadku szczepionek na COVID-19 mogłoby to wyglądać tak, że rządy przyznałyby licencje na produkcję szczepionek przedsiębiorstwom, które byłyby gotowe robić to po kosztach. Właściciele patentów wciąż mieliby jednak prawo do ubiegania się o odszkodowania.