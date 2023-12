Negocjacje akcesyjne z Ukrainą i Mołdawią. Jest decyzja Rady Europejskiej

Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Status państwa kandydującego otrzymała Gruzja - poinformował przewodniczący Rady Charles Michel. "To zwycięstwo Ukrainy. Zwycięstwo całej Europy. Zwycięstwo, które motywuje, inspiruje i wzmacnia" - napisał w mediach społecznościowych ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski.

"UE rozpocznie negocjacje z Bośnią i Hercegowiną po osiągnięciu niezbędnego stopnia zgodności z kryteriami członkostwa i zwróciła się do Komisji o przedstawienie do marca sprawozdania umożliwiającego podjęcie takiej decyzji. To wyraźny sygnał nadziei dla narodów tych krajów i dla naszego kontynentu" - podkreślił Michel.